HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57,00 auf 57,50 Euro angehoben. Mit der kleineren Übernahme in Norwegen stärke sich das Softwareunternehmen im Bereich BIM (Building Information Modeling) - also dem integrierten Prozess des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von Bauwerken, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Freitag. Auf dem aktuellen Kursniveau hält er das Wachstumspotenzial noch nicht für angemessen eingepreist./ag/mis

