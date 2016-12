Wien - Anleger des in Abwicklung befindlichen offenen Immobilienfonds SEB ImmoInvest (ISIN DE0009802306/ WKN 980230) können sich freuen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Fondsmanagement habe für das vom Fonds gehaltenen Wiener Bürogebäude "q-BiK" den Mietvertrag mit einem wichtigen Mieter vorzeitig um fünf Jahre verlängern können: Die Österreichische Lotterien GmbH werde nun bis Ende des Jahres 2022 insgesamt 8.500 Quadratmeter Bürofläche sowie 65 Stellplätze in dem Objekt belegen. Das teile Savills Fund Management mit, eine Tochtergesellschaft der Savills Investment Management, zu deren Portfolio der SEB ImmoInvest gehöre.

