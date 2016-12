Softing AG: Softing Automotive gewinnt neuen Schlüsselkunden

23.12.2016

Softing Automotive erzielt einen wesentlichen Durchbruch in der Platzierung ihrer Kernprodukte rund um die Diagnose von Steuergeräten. Zum Jahresende entschied sich ein großer internationaler Hersteller von Nutzfahrzeugen für die Nutzung von Softing Software Werkzeugen zur Entwicklung, Bedatung und Diagnose von Steuergeräten.

Bei einer Übernahme dieser Werkzeuge in die Architektur aller zukünftigen Fahrzeuggenerationen rechnet Softing mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von mehreren Millionen EUR. Dieser Prozess wird sich voraussichtlich über die nächsten zwei bis drei Jahre erstrecken.

Über die Softing AG Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrial, Automotive und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399

E-Mail: InvestorRelations@softing.com

Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE0005178008

