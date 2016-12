Nasdaq-100 - Trendfortzsetung oder Topformation?

Bastian Galuschka,

die Zeit läuft den Käufern in den US Indizes so langsam davon, die magischen runden Marken von 20.000 Punkten im Dow Jones Industrial Average® und 5.000 Punkten im Nasdaq-100® Index in diesem Jahr noch zu erreichen. Der gestrige Tag dürfte eher den Verkäufern in die Karten gespielt haben.

So hat der Nasdaq-100® Index den kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Die Kreuzunterstützung bei 4.928 Punkten sorgte zwar für eine temporäre Erholung, schlussendlich fiel der Index aber darunter und oszillierte anschließend um den EMA50 Stunde. Weitere Abgaben in den Unterstützungsbereich zwischen 4.912 und 4.905 Punkten sollten daher einkalkuliert werden. Fällt der Index auch unter 4.900 Punkte, wäre eine Topformation im Chart vollendet, die weitere Verluste nach sich ziehen dürfte.

Als Widerstand fungiert zum einen die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei 4.950 Punkten, zum anderen aber vorrangig natürlich der mehrfach getestete Deckel bei 4.960 Punkten. Kann der Nasdaq-100® Index beide Hürden per Stundenschlusskurs aufbrechen, wäre die runde 5.000-Punkte-Marke doch noch ein Thema.

Mit Blick auf das niedrige Handelsvolumen würde eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zwischen 4.960 und 4.900 Punkten aber nicht überraschen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest!

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2016 - 22.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2011 - 01.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

