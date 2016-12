Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta021/23.12.2016/16:15) - Die S&T AG (WKN A0X9EJ) hat die am 13. Oktober

2016 angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich

abgeschlossen. Das Grundkapital wurde dabei durch die Ausgabe von 4.383.620

Aktien an die Ennoconn Corporation auf 48.219.824 Aktien erhöht. Der

Ausgabebetrag lag bei EUR 10,03 je Stückaktie. Somit fließt der S&T AG ein

Bruttoemissionserlös von über EUR 43,9 Millionen zu.



Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen der S&T AG zur Finanzierung des

erfolgten Erwerbs von 29,9% der Anteile an der Kontron AG.



Aussender: S&T AG

Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz

Land: Österreich

Ansprechpartner: Sandra Grünwald

Tel.: +43 1 80191-1125

E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at

Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie), DE000A1HJLL6 (Anleihe)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



