IWS installiert erstes Wärmerückgewinnungssystem in Brauerei

VANCOUVER, B.C., 23. Dezember 2016 - International Wastewater Systems Inc. (das Unternehmen) (CSE: IWS) (FRANKFURT: IWI) (OTC: INTWF) freut sich bekannt zu geben, dass in Kürze ein PIRANHA-Wärmerückgewinnungssystem (PIRANHA) in der Andina Brewing Company (Andina) in Vancouver (Kanada) installiert wird.

Andina errichtet derzeit eine 13.700 Quadratfuß große Anlage in Vancouver samt Produktionszentrale, Einzelhandels-Outlet und einem Schankraum, in dem Kunden das Bier verkosten können. Mit dem PIRANHA-System soll die Abwärme des heißen Wassers, das Andina für seinen Brauprozess verwendet, rückgewonnen werden. Das von IWS gelieferte PIRANHA-System (5 Tonnen/80.000 BTU/h) soll den gasbetriebenen Dampfgenerator ersetzen und dadurch Kosteneinsparungen sowie eine Senkung der CO2-Emissionen erreichen.

Lynn Mueller, CEO von IWS, erklärte: Diese PIRANHA-Anwendung wird von IWS erstmalig im Brauereiwesen eingesetzt und eröffnet uns den Einstieg in einen riesigen und lukrativen Markt. IWS freut sich schon jetzt darauf, mit Brauereien auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und mit der Installation von Wärmerückgewinnungssystemen der gesamten Branche ökologische und wirtschaftliche Einsparungspotenziale zu ermöglichen.

Über International Wastewater Systems Inc.

International Wastewater Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von IWS recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. IWS notiert an den Börsen in Kanada (CSE: IWS), in den Vereinigten Staaten (OTC: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWI)..

