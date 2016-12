Liebe Leser,

Bei Biotest geht es wieder aufwärts. In den ersten 9 Monaten hat der Konzern den Umsatz um 9% gesteigert und den Verlust deutlich reduziert. Beim operativen Ergebnis (EBIT) gelang aber mit 26,1 Mio € die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Die Kosten für die Entwicklung neuer Plasmaprodukte und den Ausbau der Produktionsanlagen sind zwar gestiegen. Die Ausgaben für die Forschung an monoklonalen Antikörpern hat Biotest aber gesenkt. Wegen der Rückschläge in diesem Bereich ...

