Frankfurt am Main (pta025/23.12.2016/17:53) - Die Impera Total Return AG, eine

Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Nebenwerten, gibt bekannt, dass der

Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der Smaato Holding AG, Hamburg,

erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Gesellschaft wurde von einem chinesischen

Unternehmen, der Spearheard Integrated Marketing Communications Group aus Peking,

erworben und hat im neuen Eigentümerkreis nun noch größere

Wachstumschancen als zuvor. Der Abschluss der Transaktion mit dem damit

einhergehenden Geldeingang ist erfolgt.

Der Verkauf erfolgte mit einem Aufschlag auf den Buchwert und wird das

Jahresergebnis 2016 positiv beeinflussen. Die Prognose für den Jahresüberschuss

2016, der sich in einem Ergebniskorridor zwischen 200.000,00 Euro und 300.000,00

Euro bewegen soll, wird nach derzeitigem Kenntnistand übertroffen.



Der Vorstand



Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese

auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Impera Total Return AG. Zukunftsbezogene

Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die

dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der

erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf der Aktie der Impera Total Return AG dar.



