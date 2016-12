Liebe Leser,

STADA ist in den ersten 9 Monaten profitabel gewachsen. Beide Sparten haben besser abgeschnitten. Mit einem Zuwachs von 31% auf 75,5 Mio € lief das Generika-Geschäft in Russland besonders gut. Aber auch in Frankreich gab es trotz des starken Preis- und Rabattwettbewerbs ein Plus von 9% auf 60,5 Mio €. In Deutschland waren dagegen Markenprodukte gefragt. Der Umsatz stieg um 47% auf 143,1 Mio €. Großbritannien und Italien meldeten ebenfalls höhere Umsätze.

