Karlsruhe (ots) - Der Terror hat sich ins Weihnachtsfest wie ein böser Gast geschlichen, der Angst verbreitet, der einschränkt, der Lebensfreude nehmen und provozieren will. Terror schlägt Wunden: Die Opfer von Berlin werden unvergessen bleiben. Hass und Gewalt schüchtern ein, sie beklemmen, sie schaffen Verunsicherung. aber sie werden sich nicht über freien Geist und die große Kraft der Hoffnung erheben. Die Kinder und jungen Menschen dieses Landes glauben weiter an ihre Zukunft und arbeiten mit Verve am Plan des Lebens. Ihre Eltern blicken mit großer Zuversicht auf das Kommende. Weltoffenheit und menschenfreundlicher Fortschritt werden primitiven Dschihadisten-Parolen überlegen bleiben.



