FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die US-Börsen am Freitag noch ein kleines Plus ins Weihnachtswochenende gerettet hatten, ging es auch für die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel noch geringfügig nach oben. Die Umsätze seien aber fast auf null geschrumpft, berichtete ein Händler. Auffällige Kursbewegungen in Einzelwerten seien nicht beobachtet worden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.456 11.450 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 23, 2016 16:24 ET (21:24 GMT)

