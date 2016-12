Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta002/24.12.2016/00:30) - Hiermit geben wir bekannt, dass die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner & Stolz GmbH & Co. KG, Hamburg, uns mit

Schreiben vom 20.12.2016 mitteilt, dass Ebner & Stolz den Prüfungsauftrag für

den noch aufzustellenden Jahresabschluss 2014 aus wichtigem Grund gem. § 318

Abs. 6 HGB gekündigt hat.



Hiergegen wird die Kremlin AG Beschwerde und Widerspruch einlegen, sich an die

Wirtschaftsprüferkammer wenden und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.



Des Weiteren teilt das Amtsgericht Hamburg mit Schreiben vom 22.12.2016 mit,

dass die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft beim Landgericht Hamburg

Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage gegen die auf der außerordentlichen

Hauptversammlung am 18.11.2016 gefassten Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 1

(Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern) und

Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der

Gesellschaft gegen Bareinlage) eingereicht hat.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



