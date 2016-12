Liebe Leser,

der florierende Immobilienmarkt in den USA füllte HD die Kassen. Der Umsatz kletterte im 3. Quartal auf vergleichbarer Basis um 5,5% auf knapp 23,2 Mrd $. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. Insgesamt lag der Zuwachs bei 6,1%. Auch der Gewinn zog überraschend kräftig um mehr als 13% auf knapp 2 Mrd $ an. Der Branchenprimus profitierte davon, dass Kunden mehr Geld für Renovierungen investierten und zugleich dank der gestiegenen Löhne mehr Geld in der Tasche hatten. ...

