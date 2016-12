In der Wochensicht ist vorne: Manitowoc 7,44% vor Terex 3,9%, Cargotec 0,79%, Palfinger -1,99% und Sany Heavy Industry -3,7%. In der Monatssicht ist vorne: Manitowoc 11,89% vor Terex 9,92% , Cargotec 9,62% , Palfinger 2,03% und Sany Heavy Industry -6,58% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Manitowoc 91,67% (Vorjahr: -31,36 Prozent) im Plus. Dahinter Terex 74,51% (Vorjahr: -35,41 Prozent) und Cargotec 22,58% (Vorjahr: 35,03 Prozent). Sany Heavy Industry -6,3% (Vorjahr: -34 Prozent) im Minus. Dahinter Palfinger 4,35% (Vorjahr: 26,01 Prozent) und Cargotec 22,58% (Vorjahr: 35,03 Prozent). Am weitesten über dem MA200: Terex 32,53%, ...

