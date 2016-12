In der Wochensicht ist vorne: Unilever 2,44% vor Beiersdorf 1,96%, Henkel 1,21%, 3M 0,73% und Procter & Gamble 0,33%. In der Monatssicht ist vorne: Unilever 6,6% vor Beiersdorf 4,99% , Henkel 4,48% , 3M 3,98% und Procter & Gamble 2,66% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs 3M 18,66% (Vorjahr: -9,17 Prozent) im Plus. Dahinter Henkel 9,54% (Vorjahr: 15,41 Prozent) und Procter & Gamble 6,99% (Vorjahr: -14,06 Prozent). Beiersdorf -3,97% (Vorjahr: 24,83 Prozent) im Minus. Dahinter Unilever -3,59% (Vorjahr: 24,14 Prozent) und Procter & Gamble 6,99% (Vorjahr: -14,06 Prozent). Am weitesten über dem MA200: 3M 4,08%, Henkel 4% und Procter...

