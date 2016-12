In der Wochensicht ist vorne: TECDAX 1,17% vor Nikkei 0,8%, DJ EURO STOXX 50 0,61%, Nasdaq 0,51%, Dow Jones 0,46%, DAX 0,4%, CAC 40 0,32%, SMI® PR 0,29%, S&P 500 0,25%, Gold -0,07%, IBEX 35 -0,08%, ATX -0,52%, HANG SENG -1,92% und In der Monatssicht ist vorne: IBEX 35 8,35% vor DJ EURO STOXX 50 7,8% , Nikkei 7,3% , DAX 6,87% , CAC 40 6,73% , Dow Jones 5,08% , SMI® PR 4,94% , ATX 4,64% , S&P 500 2,86% , TECDAX 2,75% , Nasdaq 1,55% , HANG SENG -3,23% , Gold -6,91% und Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Dow Jones 14,4% (Vorjahr: -3,1 Prozent) im Plus. Dahinter S&P 500 10,76% (Vorjahr: -1,75 Prozent) und ATX 9,87% (Vorjahr: 10,97 Prozent). SMI® PR -6,58% (Vorjahr: -1,84 Prozent) im Minus. Dahinter IBEX 35 -3,2% (Vorjahr: -7,15 Prozent) und TECDAX -2,33%...

Den vollständigen Artikel lesen ...