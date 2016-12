In der Wochensicht ist vorne: Time Warner 1,7% vor Axel Springer 1,67%, RTL Group 0,72%, Bertelsmann 0,48%, ProSiebenSat1 0,36%, Constantin Medien 0,25%, Sky 0,05%, CTS Eventim -0,53%, Vivendi -1,9% und Tomorrow Focus -2,2%. In der Monatssicht ist vorne: Sky 31,71% vor Constantin Medien 11,93% , ProSiebenSat1 11,09% , Axel Springer 8,77% , RTL Group 4,63% , Time Warner 4,42% , Tomorrow Focus 0,04% , Bertelsmann -0,63% , Vivendi -1,65% und CTS Eventim -2,95% . Weitere Highlights: Axel Springer ist nun 3 Tage im Minus (0,71% Verlust von 45,79 auf 45,47). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Time Warner...

