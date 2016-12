Liebe Leser,

TAKKT steigerte in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 6,7% auf 841,8 Mio €. Nach einem sehr guten 1. Halbjahr verlangsamte sich das Wachstum im 3. Quartal erwartungsgemäß. Besonders in Europa war nach dem Brexit-Entscheid eine spürbare Kaufzurückhaltung in nahezu allen Regionen zu beobachten. Vergleichsweise robust zeigten sich weiterhin Skandinavien und teilweise auch Südeuropa.

TAKKT konnte die Prognose für 2016 bestätigen

In Nordamerika schwächte sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...