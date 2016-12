(Aktien 2017) Borussia Dortmund: Es darf weitergeträumt werden

Für den einzigen börsennotierten Fußballverein Deutschlands Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) lief es zuletzt nicht nur sportlich rund. Während man sich in der Gruppenphase der Champions League sogar vor Real Madrid platzieren konnte, wird die Aktie am Markt von immer mehr Teilnehmern nicht mehr nur als Fan-Spielerei wahrgenommen.

Dazu hat natürlich die unlängst erfolgte Aufnahme in den SDAX beigetragen. Die 2016er-Kursrallye hat ebenfalls geholfen. Auch finanziell sah es zuletzt sehr gut aus. Borussia Dortmund konnte im letzten Geschäftsjahr (2015/2016) mit 376,3 Mio. Euro den höchsten Umsatz der Klubgeschichte verzeichnen. Der Gewinn schoss regelrecht in die Höhe. Zudem zahlt der BVB an seine Anteilseigner Dividenden aus.

