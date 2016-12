Jilin, China (ots/PRNewswire) - Das 22. China Jilin International Snow, Ice and Rime Festival fand am 18. Dezember in Jilin (Stadt) in der Provinz Jilin statt. Zu dem 26 Hauptveranstaltungen gehörten internationale Eis- und Schneemeisterschaften, Eis- und Schneetourismus, Wirtschafts- und Handelskooperation, kulturelle Vorführungen sowie mehr als 100 kreative Aktivitäten. Bei der Veranstaltung konnten einheimische und ausländische Touristen den einzigartigen Charme der Reise- und Kulturstadt erleben, die für ihre Raureiflandschaft bekannt ist.



Jilin-Raureif zählt zusammen mit der Landschaft von Guilin, dem Steinwald von Yunnan und den drei Schluchten des Jangtse-Flusses zu den vier Naturwundern Chinas. An kalten Tagen ist die Luft zu feucht, sodass sich die Luft in den Zweigen und anderen Objekten in Kristalle verwandelt, wodurch eine spektakuläre Naturlandschaft entsteht. Ein Kraftwerk am Songhua-Fluss sorgt dafür, dass der Fluss stromabwärts in Jilin (Stadt) nicht zufriert. Durch das einzigartige Winterklima in Nordostchina entstehen ausgezeichnete Bedingungen für Raureif. Raureif schmückt die moderne Stadt Jilin mit silberfarbenen Bäumen und es entsteht eine wunderschöne Landschaft, soweit das Auge reicht.



Eis und Schnee haben sich in Nordostchina zu einer wichtigen Ressource für den regionalen Wirtschaftsaufschwung entwickelt. Jilin liegt auf 43 Grad nördlicher Breite und ist die Hälfte des Jahres mit Eis und Schnee bedeckt. Dank der ausgezeichneten Eis- und Schneeverhältnisse ist in Jilin ein Schnee- und Eistourismus mit acht großen Schneefeldern, acht Thermen und den acht Raureif-Ziergürteln als Hauptattraktion entstanden. Dadurch wurde nicht nur die Eis- und Schneetourismusbranche angekurbelt, sondern auch die Beliebtheit von Eis- und Schneesport gefördert. Die Stadt arbeitet intensiv daran, ihren Bekanntheitsgrad als populäres Ziel für Eis- und Schneetourismus zu erhöhen -- eine Stadt mit gutem Wintersportangebot und einer boomenden Eis- und Schneeindustrie in China und ein erstklassiges Ziel für Eis- und Schneetouristen.



Zhang Huanqiu, Bürgermeister von Jilin (Stadt), merkte an, dass die Stadt diese Vorteile der Natur zu verdanken hat. Zahlreiche Unternehmen aus China und dem Rest der Welt investieren in die hiesige Eis- und Schneeindustrie. Everbright Securities hat in Jilin den ersten zehn Milliarden Yuan schweren Fonds für die Eis- und Schneeindustrie in China aufgelegt, um die Tourismusbereiche Raureif, Thermen und Wintersport weiter auszubauen.



Jilin hat sich in der Welt einen Namen als "Eis- und Schneeparadies" gemacht. Hier finden zahlreiche hochkarätige internationale Wintersportveranstaltungen statt. Die Stadt lockt immer mehr Touristen an, die Spaß im Eis und Schnee und beim Wintersport haben. Zur Spring Festival Golden Week 2016 kamen 2,7 Millionen Touristen nach Jilin (Stadt), und die Tourismuseinnahmen beliefen sich auf 2,273 Milliarden Yuan.



OTS: Jilin Municipal Publicity Bureau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122821 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122821.rss2



Pressekontakt: Herr Xu +86-10-63074558