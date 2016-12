FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.110 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.258 EUR

9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.463 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.057 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.115 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.364 EUR

GEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.742 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.306 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.194 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.211 EUR

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.096 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.191 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.455 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.258 EUR

WXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.124 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.120 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.096 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.182 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.048 EUR

WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.938 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.397 EUR

CID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.088 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.430 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.153 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.823 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.126 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.016 EUR

6PSG XFRA IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.007 EUR

6PSF XFRA IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.013 EUR

6PSE XFRA IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.045 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.024 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.029 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.064 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.227 EUR