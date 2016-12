55.000 Migranten haben Deutschland 2016 freiwillig verlassen - so viele wie zuletzt vor 16 Jahren. Besonders Menschen aus Albanien kehrten häufig in ihre Heimat zurück. Abgeschoben wurden dagegen nur 25.000 Menschen.

Die deutschen Behörden haben ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik in diesem Jahr verschärft: Einerseits wurden 2016 so viele Migranten und Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeführt wie seit 16 Jahren nicht mehr. Andererseits wurden von Januar bis November nach Angaben der Bundespolizei doppelt so viele Menschen an der deutschen Grenze zurückgewiesen wie im Vorjahr.

Rund 55.000 Menschen seien in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung Deutschlands zurückgereist, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Schätzungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Anzahl der Abschiebungen - also der angeordneten Rückführungen ...

