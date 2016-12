Transocean 2020 Anleihe

Heute werde ich meine kleine Serie zu mittelfristigen Offshore Drilling Anleihen fortsetzen. Die 2017 fällige Transocean Anleihe (ISIN: US893830AY53) hat inzwischen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und Transocean kann etwas weiter in die Zukunft schauen. Für mich war es daher naheliegend mir mal die 2018 fällige Anleihe anzuschauen. Dabei bin im Grunde zu einem positiven Ergebnis gekommen, allerdings liegt die Rendite momentan nur noch bei etwas über 4% und damit nur rund 3% über der für entsprechende Staatsanleihen. Das war mir absolut gesehen etwas zu wenig. Ich habe mir deshalb die nächste Fälligkeit 2020 auch noch angeschaut.

Transocean Liquiditätsprognose

Transocean (WKN: A0REAY / ISIN:CH0048265513) macht es einem mit der kurzfristigen Liquiditätsprognose einfacher als die anderen Offshore Driller. Bei Transocean muss man zumindest für den berichteten Zeitraum keine Annahmen über den freien Cash Flow aus dem Auftragsbuch machen, denn das Unternehmen bietet in seinen Präsentationen direkt eine entsprechende Liquiditätsprognose an. Beim West Coast Investor Day am 13.12.16 wurde diese hier präsentiert:

