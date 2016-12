Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Gesamtstimmrechte gemäß § 26a WpHG



Kronberg im Taunus (pta012/28.12.2016/13:51) - Veröffentlichung



1. Angaben zum Emittenten

Value Management & Research AG

Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus, Deutschland



2. Art der Kapitalmaßnahme

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 26a Abs. 1 WpHG)

Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 23.12.2016



3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

2.606.590



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG

Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Eugen Fleck

Tel.: +49 6173 3246839

E-Mail: efleck@vmr.de

Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1482929460939



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 28, 2016 07:51 ET (12:51 GMT)