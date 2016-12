ShadeCraft:

Was: ShadeCraft, eine Robotik- und Technologie-Startup aus Los Angeles, wird auf der Consumer Electronics Show (CES) das erste autonome, solarbetriebene und robotische Beschattungssystem der Welt vorstellen. Das Sunflower, das Premierprodukt der Startup, nutzt die Konnektivität von künstlicher Intelligenz ("Artifial Intelligence", AI) und des Internets der Dinge ("Internet of Things", IoT), um einen autonomen, optimalen Schatten- und Energiekollektor bereitzustellen; dieser ist mit Sensoren ausgestattet, die Wetterdaten in Echtzeit erfassen, wobei diese Sensoren nur einen Bruchteil der Funktionen ausmachen, über die Sunflower verfügt.

Wer: Der von Armen Gharabegian gegründeten Technologie- und Robotik-Startup ShadeCraft gehören erstklassige Ingenieure, Konstruktionsdesigner und Marketing-Talente an. Armen Gharabegian ist der CEO von Eleven23 Marketing, einem Unternehmen, das in den letzten zwanzig Jahren hunderte Projekte weltweit abgeschlossen hat. Seine neue Startup ShadeCraft profitiert von seiner jahrzehntelangen gebündelten Erfahrung im Konstruktionsdesign- und Ingenieurswesen.

Warum: Über 15 Prozent aller Häuser sind mit Smart-Home-Produkten ausgestattet und bis 2022 wird von der Branche ein Wachstum auf über 14 Billionen US-Dollar erwartet. ShadeCraft möchte führend bei der Entwicklung von robotischen Outdoor-Lösungen sein.

Wann:

Medien-Event "CES Unveiled" - Donnerstag, 3. Januar 2017, 17.30-20.00 Uhr

Ausstellung "Smart Home" - Donnerstag, 5. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, 09.00-18.00 Uhr

Wo:

Medien-Event "Unveiled", Mandalay Bay, South Pacific Ballroom, Stand Nr. 36

Ausstellung "Smart Home", Sands, Hallen A-D, Stand Nr. 40530

Interview- und Besichtigungstermine werden vorrangig an Medienvertreter vergeben, die vorab reservieren.

* Medienvertreter können Termine per Telefon, Textnachricht oder E-Mail vereinbaren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161228005440/de/

Contacts:

ShadeCraft

Sarahgrace Kelly, 213-300-2454

sarahgrace@shadecraft.com

www.shadecraft.com

oder

BAM Communications

Emily Webb, 858-729-8483

emily@bamcommunications.biz