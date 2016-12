Das Deutschlandradio hat ein Zitat über die Deutschen Wirtschafts Nachrichten gefälscht. Das Landgericht Berlin verbietet dem Sender nun die Verbreitung der "Fake News".

Der öffentlich-rechtliche Sender Deutschlandradio (Intendant: Willi Steul) hat in seinem Programm eine klassische "Fake News" fabriziert, offensichtlich, um die DWN zu diffamieren. In einem über den Sender "DRadioWissen" ausgestrahlten Beitrag vom 08.12.2016 hat das Deutschlandradio ein Zitat aus dem US-Magazin Vice gefälscht: Vice hatte im Jahr 2015 in einem Beitrag über die DWN geschrieben: "Wer gerne dunkle Machenschaften behauptet, ohne sie irgendwie belegen zu können, ist kein Nachrichtenportal, sondern ein Blog für Verschwörungstheoretiker". Aus diesem Zitat wurde vom Deutschlandradio in besagtem Beitrag plötzlich als Beschreibung der DWN gemacht: "Das ist eine Seite, die Matern Boeselager mal als Blog für rechte Verschwörungstheoretiker" bezeichnet hat." Es wurde also kurzerhand das Wort "rechte" in das wörtliche Zitat eingefügt. Das Deutschlandradio hat nie mit einem Verantwortlichen der DWN ...

