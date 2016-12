Basel, 29. Dezember 2016 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) teilte heute mit, dass Ursula Eberhardt ab dem 1. Januar 2017 die Leitung von Basileas Personalabteilung übernimmt sowie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Extended Management Committee) wird, welche an den Chief Executive Officer rapportiert. Frau Eberhardt ist Nachfolgerin von Heidi McDaid, die am 31. Dezember 2016 in den Ruhestand tritt. Frau Eberhardt ist seit 2006 bei Basilea und war in verschiedenen Positionen in den Bereichen Corporate und Personal tätig, zuletzt als stellvertretende Leiterin der Personalabteilung.

Ronald Scott, Basileas Chief Executive Officer, erläuterte: "Für den Auf- und Ausbau des Personalbereichs nach Gründung der Basilea auf das exzellente heutige Niveau, das keinen Industrievergleich zu scheuen braucht, gilt Heidi McDaid unsere besondere Anerkennung. Mit der Übergabe an Frau Eberhardt, die in den letzten sieben Jahren stellvertretende Leiterin der Personallabteilung gewesen ist, liegt dieser Bereich auch zukünftig in guten Händen. Wir wünschen Frau McDaid alles Gute für ihre Pensionierung und Frau Eberhardt viel Erfolg in ihrer neuen Position."

