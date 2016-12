Der große exklusive Blick auf das Jahr 2017 - Aktien, Rohstoffe, Währungen, Zinsen

Damit Anleger gleich zu Beginn des Jahres 2017 wissen, was an den Börsen zu erwarten ist, präsentieren wir den großen charttechnischen Jahresausblick mit und von Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland.



Den großen Blick auf das Jahr 2017 können Sie auch in der exklusiven Ausgabe unseres Kundenmagazins "HSBC Marktbeobachtung" ab Januar nachlesen. Unser kostenloses Kundenmagazin "HSBC Marktbeobachtung" können Sie hier beziehen.







Bei HSBC Deutschland ist es mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition geworden zu Jahresanfang die technischen Perspektiven der bedeutendsten Assetklassen auf den Prüfstand zu stellen. In dieser Form tauchen wir intensiv in die Welt der Charts ein, Jörg Scherer wird mit anerkannten Verfahren der Technischen Analyse diese Welt ausleuchten und seine Schlussfolgerungen ziehen. Anmelden können sich Interessierte hier .



Ausgehend von einem aktuellen Blick auf die grundsätzliche Marktverfassung werden Trends und die Dynamik an den Börsen bewertet. So werden die Charts auf verschiedenen Zeitebenen ausführlich analysiert - wo droht ein Trendbruch und wo zeichnet sich eine Trendfortsetzung ab? Diese Fragen sind nach einer siebenjährigen Hausse nicht nur an den großen Aktienmärkten von Bedeutung. Schließlich hat es auch in der aktuellen späten Phase des Aufwärtstrends noch genug Dynamik gegeben, um etwa den Dow Jones® in den vergangenen Wochen auf immer neue Rekordmarken zu hieven. Dagegen hat der deutsche Leitindex DAX® ein neues Jahreshoch geschafft, ist aber ebenfalls in einer Spätphase der Hausse angekommen. Doch nicht allein die Analyse wird Gegenstand des Webinars sein, sondern auch das Risikomanagement. Wo lassen sich etwa Stoppkurse am besten platzieren und wie kann die Technische Analyse dabei helfen?





Am 3. Januar findet ein Online-Seminar statt, verpassen Sie nicht den exklusiven technischen Ausblick auf die wichtigsten Aktien-, Rohstoff-, Zins- und Währungsmärkte.









Währungen und Zinsen



Bei den Währungen darf ein Blick auf das vermutlich wichtigste Währungspaar der Welt, dem Euro-Dollar, nicht fehlen. Im vergangenen Jahr hatte Jörg Scherer die massiven Widerstände zwischen 1,15 und 1,18 USD herausgestellt. Welche Marken werden in diesem Jahr für den Euro-Dollar von Bedeutung sein? Interessant aus technischer Sicht war auch die sich zu Jahresbeginn 2016 abzeichnende Pfund-Schwäche, die mit dem Brexit im Juni an Dynamik gewonnen hat.



Die Dollarstärke war 2016 sicherlich eines der auffälligsten Ereignisse am Devisenmarkt und hing eng mit der Zinsentwicklung in den USA zusammen. Auch hier hatte sich nämlich am Jahresanfang eine Trendwende abgezeichnet, vor allem bei den US-Zinsen, die in der Entwicklung den deutschen Zinsen voraus sind. Beschleunigt hat sich der Zinsanstieg vor allem als Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hatte.





So hat Jörg Scherer das Jahr 2016 gesehen!



Alle Einschätzung zu dem Jahr 2016 von Jörg Scherer können Sie unserem Kundenmagazin "HSBC Marktbeobachtung" in der Januar Ausgabe 2016 nachlesen. Diese Ausgabe finden Sie in unserem Archiv oder Sie klicken einfach auf den nachfolgenden Link .





Rohstoffe



Wo könnten mögliche Einstiegsgelegenheiten beim Goldpreis sein? Die Bodenbildung beim Ölpreis in 2016 war erfolgreich, hier hatte sich im Vorjahr eine "bullische" Keilformation ausgebildet, die den Startpunkt für die Ölrally in 2016 bedeutete. Wo wird es aus Sicht der Technischen Analyse im Jahr 2017 Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten geben? Die Antworten auf diese Frage erfahren Sie im Online-Seminar am 3. Januar mit Jörg Scherer.





Am 3. Januar findet ein Online-Seminar statt, verpassen Sie nicht den exklusiven technischen Ausblick auf die wichtigsten Aktien-, Rohstoff-, Zins- und Währungsmärkte.







Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC