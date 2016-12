Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: EVN, Valneva, Evotec, GFT Technologies, Semperit, RHI, Verbund, AT&S, FACC, Dentsply Int.: Zur Animation Companies im Artikel AT&S Mitglied in der BSN Peer-Group PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients) Show latest Report (24.12.2016) Platz 2 im Umsatzranking YTD in . Karl Asamer (CFO) Andreas Gerstenmayer (CEO) Elke Koch (IR) Heinz Moitzi (Board Member) Aktuelle Kommentare meinrocco82 | AVW24: AT+S, wir haben das Limit erhöht und 500 nachgekauft, fast am Jahrestief, eine österreichische Hoffnung für 2017, dass die...

Den vollständigen Artikel lesen ...