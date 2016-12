Bad Marienberg - Cub Creek Energy hat in den vergangenen vierzehn Tagen durchschnittlich 4.501 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) von seinem Vail Bohrplatz gefördert (davon 3.875 Barrel Öl), so die Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...