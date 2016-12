London (ots/PRNewswire) -



Golden Curl, eine führende Luxusmarke von Haarstyling-Produkten bringt heute ihre neue Linie von Haarstyling-Instrumenten auf den Markt, einschließlich der Glätteisen und Lockenstäbe mit Titan-Technologie. Die schnell wachsende Marke Golden Curl wurde vor drei Jahren gegründet und bietet professionelle, einfach bedienbare und langlebige Haarstyling-Produkte, die hochwertige Materialien in benutzerfreundliche, professionelle Instrumente für Haarstyling verwandeln. Die Marke hat es geschafft, sich ihre Position neben den größten Marken im Haarpflege- und Haarstyling-Bereich zu sichern. Heute ist Golden Curl ein ausgewachsenes Unternehmen, das Lockenstäbe und Haarglätter in Premiumqualität, speziell für die individuellen Bedürfnisse von natürlichem Frauenhaar, bietet.



Das Unternehmen begann mit einer Forschungsarbeit über die Zerbrechlichkeit von Haarstyling-Produkten und entwarf dann verbesserte Versionen, die der Marketingchef des Unternehmens, Herr Friedman, als "einfache, elegante und gleichzeitig raffinierte Produkte" beschreibt, die "längst überfällig waren, und sowohl für professionelle Haarstylisten als auch gewöhnliche Nutzer eine zuverlässige Lösung bieten. Darüber hinaus ist die 5-jährige Garantie ein Beweis dafür, wie sehr wir an die Qualität unserer Produkte glauben", so Friedman.



Über das Unternehmen sagt Herr Friedman folgendes:



"Wir bei Golden Curl lieben unsere Arbeit und sind uns stets dessen bewusst, dass das Haar der wertvollste Besitz einer Frau ist. Daher setzen wir alles daran, dauerhafte und strapazierfähige Produkte zu entwickeln, die der modernen Frau dabei helfen, ihr Haar selbst und ohne großen Aufwand zu stylen, und gleichzeitig auszusehen, als käme sie direkt aus dem Friseursalon."



Über Golden Curl



Golden Curl wurde vor drei Jahren gegründet und ist ein dynamischer, kundenorientierter Fachhändler, der sich mit großem Interesse für Innovationen und Neuerungen im Schönheits- und Haarpflegebereich einsetzt. Das Unternehmen stellt neue und verbesserte Produkte her, bei denen Titan-Technologie und Keramikmaterialien zum Einsatz kommen.



Golden Curl hat seine Online-Präsenz ausgebaut und die Webseite in einen interaktiven Webstore verwandelt, der den Kunden ein sicheres und unkompliziertes Einkaufserlebnis garantiert. Die hochwertigen Produkte haben eine beeindruckende Kundenbasis in 14 europäischen Ländern gefunden, darunter in Deutschland, England, der Schweiz, Norwegen, Lichtenstein, Österreich, Spanien, Frankreich, Finnland und Schweden, u. a. für weitere Informationen zu Golden Curl und den hochwertigen Haarpflegeprodukten, besuchen Sie die neue Webseite http://www.golden-curl.com



