Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Dieselaffäre, milliardenschwere Entschädigungen, Imageprobleme - der Automobilkonzern Volkswagen steckt in der Krise. Doch ausgerechnet in diesem Jahr dürfte Volkswagen einen alten Traum wahr machen: den Rivalen Toyota bei den Absatzzahlen zu überholen. (Handelsblatt S. 3)

FRAPORT - Vor drei Jahren hat der Flughafenbetreiber Fraport bei der Ausschreibung brasilianischer Flughäfen eine herbe Schlappe einstecken müssen. Jetzt scheint der Konzern in einem zweiten Anflug landen zu wollen. (Börsen-Zeitung S. 7)

GIGASET - Der kriselnde Schnurlostelefonhersteller Gigaset richtet sein Geschäft auf Smartphones neu aus. Eineinhalb Jahre nach dem Einstieg in das hart umkämpfte Segment modifiziert der neue Vorstandschef Klaus Weßing die Strategie seines Vorgängers. Weßing will sich im Smartphone-Bereich künftig auf Europa konzentrieren, sagte Weßing in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 9)

GAZPROM - Ungeachtet politischer Widerstände in der EU dringt Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom auf die Erweiterung der Ostsee-Pipeline Nord Stream. Die Konzernführung habe alle beteiligten Abteilungen angewiesen, wie geplant weiterzuarbeiten, und ihre Zuversicht ausgedrückt, dass die neue Leitung vor Ende des Jahres 2019 in Betrieb genommen werden könne, teilte Gazprom mit. Alle Vorbereitungen liefen planmäßig, das gelte auch für geologische Untersuchungen und Umweltschutzauflagen. (FAZ S. 21)

SMITH & WESSON - Der traditionsreiche US-Waffenhersteller Smith & Wesson versucht, sich dem Scheinwerferlicht der politischen Debatten zu entziehen. Helfen soll dabei ein neuer Name. Vom neuen Jahr an firmiert das Unternehmen daher als American Outdoor Brands Corporation. (Handelsblatt S. 20)

December 30, 2016

