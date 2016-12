Wie Mining Weekly gestern berichtete, hat der australische Goldproduzent mit der Erzverarbeitung seiner Haile Goldmine in South Carolina begonnen. Das Projekt war Ende 2015 durch die Übernahme von Romarco Gold in den Besitz von Oceana gekommen.



Oceana CEO Wilkes hierzu: "...Diesen wichtigen Meilenstein in nur 15 Monaten seit dem Eigentumserwerb von Haile erreicht zu haben, ist Zeugnis für die Führungsstärke und den Einsatz unseres Teams."



Oceana hatte Ende Oktober mit dem Erzabbau begonnen und seither675.000 t an der Oberfläche angesammelt. Für 2017 erwartet das Unternehmen aus der Mine eine Produktion von 150-170.000 oz Gold zu sehr niedrigen All-In Sustaining Kosten von nur 500 - 550 $/oz.



