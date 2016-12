Nach den Anschlägen in diesem Jahr erhöhen die Polizisten die Sicherheitsvorkehrungen in europäischen Metropolen. In Berlin sollen die Feier-Meilen mit gepanzerten Fahrzeugen und Betonklötzen gesichert werden.

Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei in Europas Großstädten die Sicherheitsvorkehrungen zu den Silvester-Feiern verstärkt. So werden in der deutschen Hauptstadt die Feier-Meilen den Behörden zufolge mit gepanzerten Fahrzeugen und Betonklötzen gesichert, Polizisten tragen Maschinengewehre, bis zu 1800 zusätzliche Beamte sind im Dienst. "Die mögliche Gefahr eines Anschlages, da werden alle Maßnahmen getroffen, um dies zu verhindern", sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf.

In Mailand, wo ein Polizist den Berlin-Attentäter erschoss, werden die Sicherheitschecks auf den wichtigsten öffentlichen Plätzen verstärkt. Aus den Stadtzentren von Rom und Neapel wurden Lastwagen verbannt. Zudem sind auch dort Polizisten mit Maschinengewehren unterwegs.

Im Madrid werden 1600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...