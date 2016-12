Regensburg (ots) - Polizeibusse, Absperrungen, Taschen- und Ausweiskontrollen: Die Tage des unbeschwerten Feierns scheinen am letzten Tag des Jahres 2016 endgültig gezählt. Ein Jahr nach den Ausschreitungen von Köln und keine zwei Wochen nach dem Terrorakt von Berlin zeigen sich die deutschen Sicherheitsbehörden von ihrer starken Seite. Das ist gut so - auch wenn uns die Uniformierten auf Schritt und Schritt daran erinnern, dass Gefahr heutzutage überall lauern könnte. Wir wissen jetzt: Nicht nur bei Großveranstaltungen schlagen Terroristen zu, sondern auch direkt um die Ecke - siehe Ansbach, siehe Breitscheitplatz. Auf dem Werte-Index der Deutschen standen Ende 2015 Gesundheit, Freiheit und Erfolg ganz oben. In diesem Jahr dürfte das Bedürfnis nach Sicherheit hinzugekommen sein.



