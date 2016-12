Karlsruhe (ots) - Deutschland bleibt Friedens-Pol, auch nach den schrecklichen Geschehnissen vom Breitscheidplatz. Dass sich dieses Land verändert, zeigt die Silvesternacht. Ein Polizei-Großaufgebot patrouilliert in Köln und Berlin, um die Feierstunden friedlicher Bürger zu sichern, Baden-Württemberg erlebt ebenso Sondereinsätze. Im Wort Polizeipräsenz schwingt, über alle Parteigrenzen hinweg, wieder plötzlich ein ungeahnter Wohlklang mit. So steht der Glaube an ein friedliches Silvester im Mittelpunkt der Gedanken. Oder um es - zum Reformationsjahr - mit Luther zu sagen: Der Glaube ist der Anfang aller guten Werke.



