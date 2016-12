The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2016



ISIN Name



IE00B034YN94 Circle Oil PLC

IT0000064482 Banca Popolare di Milano S.C.a.R.L.

IT0005002883 Banco Popolare Società Cooperativa

GB00BDBBJQ12 Nex Group PLC

CA89366H1038 TFI International Inc.

CA3169022041 Fieldex Exploration Inc.

US5489104050 Lpath Inc.

TH0418F10Z12 Jasmine International PCL