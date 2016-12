Die Deutsche Rohstoff AG hat momentan einen Lauf, der Aktienkurs entwickelt sich hervorragend und es trudeln nur positive Nachrichten ein. Insbesondere die drei Öl- und Gastöchter in den USA machen derzeit Freude.Salt Creek Energy: $550.000 Verkaufsgewinn innerhalb weniger WochenSalt Creek Energy (SCE), 90%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff, hat die am 22. November angekündigte Akquisition der Öl- und Gasproduktion in North Dakota abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt USD 38,1 Mio. Die Transaktion ist rückwirkend zum 1. September gültig und wird sich daher schon ...

