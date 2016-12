Live--Webinare und mehr wieder ab 03. Januar - bis dahin "Guten Rutsch" und Video-Tipps

Liebe Trader,

im Namen von Admiral Markets UK wünschen wir Ihnen ein schönes neues Jahr 2017!

Ab Dienstag, dem 03. Januar 2017 freuen wir uns, Sie wieder in unseren über 10 live-Webinaren die Woche begrüßen zu können. Viele Themen für aktive Trader, suchen Sie sich die passenden Webinare aus, zum Beispiel:

Punkt 10: Hier tradet Deutschland! Forex & CFDs täglich.

5 Tage - 5 Daytrader. Der Trade des Tages.

Konstruktive Kritik, Wettbewerbsvergleich, Ihre Fragen: Offene Themenrunde: Sie Fragen, wir antworten!

Jede Woche einen neuen Indikator, EA, Handelsstrategie und mehr

Bevor Sie live wieder dabei sein können, finden Sie zahlreiche Eindrücke in den YouTube-Videoaufzeichnungen.

Viele Neuerungen erwarten Sie im Jahr 2017 bei Admiral Markets! Bald mehr dazu!

Herzliche Grüsse aus Berlin

Kundenservice Admiral Markets UK

? Risikowarnung ?

Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet!

Der Hebel multipliziert Ihre möglichen Gewinne, aber auch die Verluste. Das Risiko kann Ihr eingezahltes Kapital überschreiten. Machen Sie sich, bevor Sie starten, über ein Demokonto von Admiral Markets UK mit dem Trading, dem Hebeleffekt, dem Long & Short Trading und den Möglichkeiten der Risikobegrenzung ausreichend vertraut:

Über den Autor:

Im Namen von Admiral Markets UK wünsche ich Ihnen erfolgreiche Trades!

Ihr Jens Chrzanowski Geschäftsführer Admiral Markets Kundenservice Deutschland

Über das Unternehmen:

Admiral Markets stellt seinen Kunden einen Brokerage-Service und eine innovative Handelstechnologie, den MetaTrader 4, mit einigen unternehmensspezifischen Features zur Verfügung. Den Leitsatz des Brokers "Trading for everyone" setzen die Mitarbeiter weltweit konsequent um. So stehen den Kunden beispielsweise umfangreiche Webinare und Seminare zur Verfügung, und der Broker verspricht, niemals Kurse gegen den Kunden zu stellen.?

Die weltweit aktive Admiral Markets Group ist mit ihren Divisionen einer der größten Forex- und CFD-Broker für Privatkunden weltweit. Seit 2011 ist die Marke "Admiral Markets" in Deutschland aktiv - seit 2014 unter der weltweit renommiertesten Regulierung für Forexbroker, der (britischen) Financial Conduct Authority, FCA. In Deutschland herrscht zusätzliche Bafin-Registrierung und Regulierung.

Der Kundenservice betreut von Berlin aus seine Kunden umfassend mit Support für die Handelssoftware, mehreren Live-Webinaren pro Woche, Schulungen und Marketingaktivitäten.

THINK GLOBAL - ACT LOCAL, einer der Leitsätze der Brokers, wird dabei konsequent umgesetzt: Das Wissen und die Möglichkeiten eines internationalen Unternehmens werden bestmöglich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst. Deshalb steht für Deutschland beispielsweise der DAX-Handel im Fokus. Hier bietet Admiral Markets die günstigsten Konditionen für den DAX-30-CFD am Markt. Darüber hinaus werden der Kundenservice, die Bildungsangebote sowie die Handelssoftware in deutscher Sprache angeboten.

Devisen- und CFD-Handel über die weltweit beliebteste Handelssoftware MetaTrader, zu bestmöglichen Konditionen bei bestmöglicher Absicherung - damit überzeugt Admiral Markets UK Ltd.?

Weitere Informationen über Admiral Markets finden Sie unter: www.admiralmarkets.de