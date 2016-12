Um die großen Fragen der Menschheit zu beantworten, arbeiten am Kernforschungszentrum Cern in Genf Forscher aus aller Welt zusammen. Das Weltlabor steht aber nicht nur beispielhaft für exzellente Forschung.

Immer wieder den Urknall simulieren: Das Europäische Forschungszentrum Cern ist so etwas wie das Disneyland für Teilchenphysiker. Seit mehr als 60 Jahren forschen Wissenschaftler aus aller Welt in dem hochmodernen Riesenlabor westlich von Genf. Mit Hilfe des größten und leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers des Planeten versprechen sie sich Antworten auf fundamentale Fragen, wie zum Beispiel: Woraus besteht das Universum?

Mit komplexen Formeln und noch komplexeren Experimenten sind mehr als 11.000 Wissenschaftler aus aller Welt den Rätseln auf der Spur. Das multinationale Weltlabor steht aber nicht nur beispielhaft für exzellente Forschung, sondern auch für friedliche Kooperation.

"Hier arbeiten Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen eng zusammen", sagt Generaldirektorin Fabiola Gianotti, die Anfang 2016 die Leitung der Einrichtung übernommen hat. Über Nationalitäten hinweg ziehe man als Team an einem Strang, erklärt die Italienerin. Und zwar mit jeder Menge Hingabe und Enthusiasmus.

"Das Teamwork hier ist motivierend und die Internationalität beeindruckend", sagt auch Teilchenphysikerin Susanne Kühn. Die 36-Jährige kommt von der Uni Freiburg und forscht schon seit Jahren an der Einrichtung. Derzeit arbeitet sie am Atlas-Experiment mit, am größten Detektor des Cern.

Dabei werden mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers ...

