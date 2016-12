von Emmeran Eder, Euro am Sonntag Keine Unglückszahl ist die 13 für Bernd Raschkowski. Seit 13 Jahren hat der Profitrader jedes Börsenjahr mit Gewinn beendet. Im Interview erläutert er die Grundlagen seiner Tradingstrategie und was Anleger von ihm lernen können. Euro am Sonntag: Um wie viel haben Sie DAX und MDAX im Jahr 2016 geschlagen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...