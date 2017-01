Bremen (ots) - Auf geht's ins Superwahljahr! Drei Landtagswahlen, darunter die im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen - eine Bundestagswahl im Kleinen sozusagen. Und dann im September der richtige Showdown. Angela Merkel gegen . . .? Ja, gegen wen eigentlich? Die Genossen halten sich nach wie vor bedeckt. Sigmar Gabriel oder Martin Schulz, es darf weiter spekuliert werden? Ein Armutszeugnis und zugleich symptomatisch für die ratlos wirkende Partei. Die SPD hat weder einen klaren Kurs noch einen chancenreichen Kanzlerkandidaten, der es mit Merkel aufnehmen könnte. Dabei ist auch die längst nicht mehr alternativlos. In der Union rumort es - Merkel bekommt das immer öfter zu spüren. Nutzen wird das der SPD wohl kaum. Vielleicht werden sie sogar als Juniorpartner von den Grünen abgelöst? Zuvor aber wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Spannend ist das erst recht nicht. Aus dem zwar populären aber drögen Außenminister Frank-Walter Steinmeier wird Deutschlands Staatsoberhaupt. Und damit ein Mann des Mut machenden Wortes? Nach fünf Jahren Gauck eine sehr schwere Aufgabe. Leider also kein politischer Freigeist und auch keine Frau. Statt dessen Parteiengeschacher wie üblich. Kein Wunder, dass wieder die Frage aufkommt: Brauchen wir dieses Amt eigentlich noch?



