EXCHANGE NOTICE 2.1.2017 BONDS



ISSUER CHANGE: MERGER BETWEEN NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL)



The issuer of bonds issued by Nordea Bank Finland Plc will be changed to Nordea Bank AB (publ) due to merger between Nordea Bank Finland Plc and its parent company Nordea Bank AB (publ). The change will be valid as from January 3, 2017.



Please find attached list of instruments which will be affected by the change.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



**********************************************



TIEDOTE 2.1.2017 LAINAT



LIIKKEESEENLASKIJAN MUUTOS: NORDEA PANKKI SUOMI OYJ SULAUTUU NORDEA BANK AB (PUBL):IIN



Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija vaihtuu Nordea Bank AB (publ):ksi johtuen Nordea Pankki Suomi Oyj:n sulautumisesta emoyhtiöönsä Nordea Bank AB (publ):iin. Muutos tulee voimaan 3.1.2017.



Ohessa lista instrumenteista, joihin muutos vaikuttaa.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=610093