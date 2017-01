Aura Minerals Inc. meldete kürzlich den Abschluss der Aktienkonsolidierung, der die Anteilseigner des Unternehmens am 13. Dezember 2016 zugestimmt hatten. Im Zuge der Transaktion wurden alle ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien von Aura Minerals im Verhältnis von 10:1 gegen neue Aktien getauscht.



Infolge der Konsolidierung hat das Unternehmen nun rund 33,4 Mio. ausstehende Aktien. Die konsolidierten Unternehmensanteile werden voraussichtlich ab dem 5. Januar an der TSX gehandelt.



Den Aktionären des Unternehmens werden die notwendigen Unterlagen für den Tausch ihrer alten Aktienurkunden zugeschickt.



Aura Minerals Inc. wurden die neue CUSIP-Nr. G06973104 und die neue ISIN-Nr. VGG069731047 zugewiesen.



