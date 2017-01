Gold Resource Corp. erklärte kürzlich die Ausschüttung der regelmäßigen Monatsdividende für Dezember 2016. Der Meldung zufolge wird das Unternehmen am 23. Januar eine Dividende in Höhe von 1/6 Cent je Stammaktie an alle Anteilseigner per 11. Januar 2017 auszahlen.



Seit Beginn der kommerziellen Produktion im Juli 2010 hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 109 Mio. $ in Form von Monatsdividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Zudem bietet Gold Resource den Anteilseignern die Möglichkeit, sich ihre Dividende in Form von physischem Gold oder Silber auszahlen zu lassen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de