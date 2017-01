COMMERZBANK AG

Liebe Trader,

das Wertpapier der Commerzbank befindet sich seit August 2016 in einem deutlichen Aufwärtstrend und konnte von 5,17 Euro auf ein bisheriges Zwischenhoch bei 7,88 Euro und damit an die Zwischenstände aus Mai vergangenen Jahres zulegen. An dieser Stelle drehte der Kursverlauf kurzfristig zur Unterseite ab - es ist aber anzunehmen, dass sich die Aktie in einer bullischen Flagge befindet und nach regelkonformer Auflösung zur Oberseite ein frisches Kaufsignal daraus resultieren dürfte. Damit sollte sich auch der seit Oktober 2016 bestehende Trendkanal nun weiter fortsetzen und möglicherweise bereits im ersten Quartal dieses Jahres sogar an die letzten Jahreshochs anknüpfen können. Somit könnten Bankenwerte in 2017 einen erheblichen Beitrag zu einem stabilen Jahresauftakt sorgen und weitere Anleger ins Boot holen.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier der Commerzbank innerhalb der aktuellen bullischen Flagge befindet, bleibt der Wert kurzfristig anfällig für kleinere Rücksetzer. Erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 7,52 Euro dürfte das favorisierte Kaufsignal seine Wirkung entfalten und in den ersten Handelstagen dieses Jahres direkt an die Dezemberhochs bei 7,88 Euro aufwärts führen. Ein Ausbruch über diese Widerstandsmarke setzt weiteres Kurspotential bis zu den Aprilhochs bei 8,64 Euro frei und macht ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis äußerst attraktiv. Dennoch sollten Investoren für den Fall eines überraschenden Rückfalls eine Verlustbegrenzung unter den Vorwochentiefs von 7,17 Euro ansetzen, falls das Wertpapier einen Ausbruch nur vortäuschen sollte. Gefährlich für die Commerzbank-Aktie wird es allerdings erst unter den gleitenden durchschnitten EMA 50/200, welche sich aktuell im Bereich von rund 7,00 Euro befinden. In diesem Fall könnten rasch Abgaben auf die Horizontalunterstützung um 6,34 Euro folgen, vielleicht sogar bis in den runden Bereich von 6,00 Euro. Das hätte jedoch einen Trendbruch zur Folge und könnte im weiteren Verlauf sogar noch viel größere Abgaben zur Folge haben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 7,52 Euro

Kursziel: 7,88 / 8,00 / 8,46 / 8,64 Euro

Stopp: < 7,15 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,37 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Commerzbank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7,46 Euro; 12:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.