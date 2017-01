The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2017



ISIN Name



AT0000820659 KTM Industries AG

CA92935A2039 WPC Resources Inc.

AT0000613005 C-QUADRAT Investment AG

DE0005897300 Greiffenberger AG