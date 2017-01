Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta016/02.01.2017/18:06) - Die TYROS AG Finanzdienstleistungen hat im

Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung das Grundkapital um EUR 60.500 auf EUR 665.500

erhöht. Die 10%-Kapitalerhöhung wurde am 29. Dezember 2016 ins Handelsregister

eingetragen. Das auf der Hauptversammlung im November 2016 beschlossene

genehmigte Kapital verringerte sich durch die Teilausnutzung auf EUR 242.000.



Die Aktien der in Hamburg ansässigen Tyros AG werden im Freiverkehr der

Hamburger Börse gehandelt.



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Tyros AG

Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Gunnar Binder

Tel.: +49 40 679580-53

E-Mail: info@tyros.ag

Website: www.tyros.ag



ISIN(s): DE000A2AAB74 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1483376760004



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2017 12:06 ET (17:06 GMT)