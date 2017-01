Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frauenthal -0,71% auf 13,9, davor 6 Tage im Plus (15,7% Zuwachs von 12,1 auf 14), Semperit 0% auf 25,755, davor 5 Tage im Plus (1,8% Zuwachs von 25,3 auf 25,75), Kapsch TrafficCom -0,09% auf 37,27, davor 5 Tage im Plus (3,91% Zuwachs von 35,9 auf 37,3), Erste Group +1,26% auf 28,175, davor 5 Tage im Minus (-3,39% Verlust von 28,8 auf 27,82), Polytec +0,14% auf 10,4, davor 3 Tage im Minus (-0,62% Verlust von 10,45 auf 10,38), SW Umwelttechnik +4,5% auf 6,5, davor 3 Tage im Minus (-4,45% Verlust von 6,51 auf 6,22). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Buwog 22,35 (MA100: 22,34, xU, davor 59 Tage unter dem MA100), UBM 31,96 (MA100: 31,68, xU, davor 21 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:UBM 31,96...

