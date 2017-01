Independent hebt Ziel für Deutsche Bank auf 14 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank nach Einigung mit dem US-Justizministerium zur Zahlung einer Zivilbuße von 12 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Durch diese Einigung verschwinde die wesentliche Unsicherheit mit Blick auf die ausstehenden Rechtsstreitigkeiten, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Montag. Die Kapitalausstattung der Bank bleibe aber mit Blick auf noch ausstehende Rechtsstreitigkeiten sowie die laufende Restrukturierung schwach.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Lanxess auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lanxess von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktie der "Most Preferred List" für den Chemiesektor hinzugefügt. Die Einstufung beließ Analyst Martin Rödiger auf "Buy" belassen, wie aus einer Studie vom Montag hervorgeht. Der Chemiekonzern dürfte weiterhin positiv überraschen. Die Geschäfte könnten im vierten Quartal 2016 besser gelaufen sein als am Markt erwartet. Das allgemeine Geschäftsumfeld liefere Unterstützung und verbessere sich bei Kautschuk. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen bis 2018 an.

Warburg Research hebt Ziel für Wacker Chemie auf 116 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 103 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe weiterhin Rückenwind, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Schwarz erhöhte seine Schätzungen vor dem Hintergrund zahlreicher vorteilhafter Entwicklungen, die die Gewinne im vierten Quartal 2016 und danach antreiben sollten.

